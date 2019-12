Criză în Liban: Zeci de răniţi în urma unor confruntări la Beirut; şeful diplomaţiei franceze invocă o "situaţie dramatică" Zeci de persoane au fost ranite in confruntari survenite sambata seara la Beirut, printre cele mai violente de la declansarea miscarii de contestare, in octombrie, fortele de securitate facand uz de gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, informeaza duminica AFP. Ministrul libanez de interne Raya el-Hassan le-a cerut duminica fortelor de securitate interna sa declanseze o ancheta "rapida si transparenta", pentru a afla cine sunt vinovatii in aceste violente. Cu doua zile inainte de consultari parlamentare in incercarea de a numi un nou premier, zeci de manifestanti s-au adunat sambata in centrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

