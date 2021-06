Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta americana Kamala Harris, avand misiunea sa se ocupe de dosarul sensibil al imigratiei ilegale, va vizita vineri frontiera dintre Statele Unite si Mexic, noteaza AFP. Foarte criticata de adversarii sai republicani pentru ca a intarziat sa faca aceasta deplasare pe teren,…

- Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris va merge, vineri, la granita cu Mexicul, oprindu-se si in El Paso, Texas, impreuna cu ministrul mexican de Interne, Alejandro Mayorkas, a declarat o sursa citata de Reuters. Harris face eforturi in cadrul administratiei presedintelui Joe Biden…

- Dupa ce administrația Trump a avut o atitudine dura fața de migrația de la frontiera cu Mexicul, noul președinte democrat Joe Biden a relaxat politica de intrare pe teritoriul țarii, ceea ce a agravat problema,...

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a anuntat miercuri ca va vizita Mexicul si Guatemala la inceputul lui iunie, prima ei deplasare in strainatate de la preluarea mandatului la 20 ianuarie, noteaza AFP. "In acest moment, intentionez sa vizitez Mexicul si Guatemala in perioada 7-8…

- Administratia americana va reuni in aceasta saptamana patru familii de migranti separate la frontiera dintre SUA si Mexic sub administratia presedintelui Donald Trump, au declarat responsabili de la Washington, ceea ce constituie un prim pas spre realizarea unei promisiuni facute in campania electorala…

- Rusia interzice accesul pe teritoriul sau a opt actuali sau fosti inalti oficiali americani, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP. Printre cei vizati de interdictie se numara directorul FBI Christopher Wray, directorul pentru informatii…

- Donald Trump și-a criticat mult timp succesorul democrat și și-a reiterat sâmbata seara acuzațiile de frauda electorala în timp ce ținea un toast la o nunta de la clubul sau din Mar-a-Lago, Florida, potrivit unui videoclip publicat de site-ul american TMZ."Nu merge la granița,…