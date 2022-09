Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se lupta sa-și pastreze armamentul, fiindca sancțiunile au facut din ce in ce mai dificila achiziționarea de microcipuri, care sunt esențiale pentru unele dintre echipamentele sale, a declarat prim-ministrul ucrainean Denis Smihal pentru Politico, relateaza Business Insider.

- Seceta afecteaza culturile de floarea-soarelui Foto: radiocluj.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Seceta afecteaza si culturile de floarea-soarelui din judetul Ialomita. Fermierii se plâng de productia slaba, dar si de problemele întâmpinate la rotirea culturilor.…

- Lindner a cerut incetarea producției in contextul in care Germania se teme ca ar putea intra intr-o criza a gazelor pe masura ce Rusia isi reduce livrarile, relateaza duminica agentia DPA, potrivit Agerpres . „Trebuie sa luam masuri pentru a evita o criza energetica, suprapusa peste criza gazelor. Gazul…

- Locuitorii din Țarile de Jos au inceput sa cumpere masiv lemn de foc din cauza creșterii prețurilor la gaze. Lemnele pot deveni foarte rare. Potrivit unuia dintre furnizori, David Wunderink, marfa poate fi complet epuizata in stoc pina in a doua jumatate a verii, in timp ce clienții incep de obicei…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din

- Ceea ce se intampla in Olanda ar trebui sa dea fiori tuturor cetațenilor din UE. Green-deal-ul a intrat in forța și a inceput sa atace direct sursele de trai ale oamenilor. Astfel, fermierii olandezi au fost obligați de Guvern sa iși inchida fermele, in caz de refuz, acestea fiind confiscate de autoritați.…

- Incep filmarile pentru sezonul 2 din Squid Game Squid Game a fost in 2021 cel mai urmarit serial al anului pe Netflix. Producția coreeana spune povestea unor jucatori care accepta sa intre intr-un joc al morții. Iși joaca propriile vieți pentru șansa de caștiga 38.5 milioane de dolari. Total neașteptat,…

- Criza de motorina in Republica Moldova! Agricultorii se pling ca nu au de unde procura motorina pentru a prelucra cimpurile. Fermierii spun ca motorina angro nu mai poate fi gasita nicaieri, iar stațiile PECO nu vind motorina decit direct in rezervor. Experții explica fenomenul prin faptul ca exista…