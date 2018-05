CRIZĂ fără precedent! Toți medicii unui spital și-au dat DEMISIA Medicul Hadrian Borcea, șeful demisionar al Unitații de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Oradea, a precizat pentru HotNews.ro ca soluția acordarii de stimulente din fondurile proprii ale spitalelor pentru a compensa scaderile de venituri generate de noua lege a salarizarii și de noul regulament al sporurilor, acolo unde acestea exista, este doar una temporara, iar in momentul in care acești bani se vor termina, “va exploda intreaga tagma, nu doar a urgentiștilor, ci a tuturor celor care sunt implicați”: “Peste tot s-a mers pe o soluție temporara de compensari și de stimulente care sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

