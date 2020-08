Stiri pe aceeasi tema

- Huiduit de muncitorii unei uzine de tractoare, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko se confrunta cu extinderea miscarilor de greva in companii si in sectoare industriale vitale pentru regimul sau.

- Estonia a solicitat luni o discutie, cat mai curand posibil, cu privire la situatia din Belarus in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, din cauza unei ''potentiale amenintari'' la adresa securitatii internationale, relateaza AFP.Estonia, membra UE si NATO, este in prezent unul dintre cei…

- Un ajutor militar al Rusiei in Belarus ar constitui ''o invazie'', a declarat luni ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius, dupa ce Moscova a anuntat ca ii va oferi sprijin militar liderului belarus Aleksandr Lukasenko daca va fi necesar, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Administratia de la Minsk este dispusa la "dialog obiectiv" cu partenerii straini pentru depasirea crizei politice izbucnite in contextul scrutinului prezidential din Belarus, castigat de presedintele Aleksandr Lukasenko, dar contestat puternic de opozitie si de numeroase state.Ministrul de…

- 6.000 de persoane au fost arestate in Belarus, in urma protestelor care au avut loc dupa dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, scrie The Guardian. Inclusiv Uniunea Europeana a denunțat scrutinul prezidențial, spunand ca nu a…

- Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene se vor reuni vineri, intr-o sesiune extraordinara, pentru a discuta despre criza din Belarus si despre activitatile Turciei in estul Marii Mediterane, anunta Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, potrivit…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU au sustinut, in diferite grade, abordarea Uniunii Africane (UA) in privinta rezolvarii conflictului dintre Etiopia, Egipt si Sudan pe subiectul construirii barajului etiopian pe fluviul Nil, in cadrul unei videoconferinte publice desfasurata luni,…