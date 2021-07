Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe interventii chirurgicale au fost amanate in ultimele zile la spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi, cel mai mare din Moldova, din cauza lipsei de sange. Medicul sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu a declarat miercuri ca numarul donatorilor a scazut in aceasta perioada, in conditiile in care…

- „Ca in fiecare vara, numarul donatorilor a scazut, in conditiile in care necesarul de sange este mare. Avem nevoie de sange pentru traumatisme. Ieri am avut un traumatism toracic sever care a necesitat interventie chirurgicala si transfuzie de sange si ulterior in Terapie Intensiva. Este nevoie de sange…

- Interventiile chirurgicale si ortopedice sunt amanate zilnic la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi din cauza crizei de sange, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei medicale, Diana Cimpoesu. ‘Ca in fiecare vara, numarul donatorilor a scazut, in conditiile in care necesarul de sange…

- Mai multe interventii chirurgicale au fost amanate in ultimele zile la spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi, cel mai mare din Moldova, din cauza lipsei de sange. Medicul sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu a declarat miercuri ca numarul donatorilor a scazut in aceasta perioada, in conditiile…

- Caz rar de operatie chirurgicala efectuata saptamana trecuta la Spitalul „Sfantul Spiridon". O echipa interdisciplinara formata din aproximativ 20 de cadre medicale, medici chirurgi, anestezisti, gastroenterologi, ginecologi au salvata o gravida de la moarte. Femeia in varsta de 27 de ani, din Iasi,…

- Printre motivele pentru care oamenii sunt indemnați sa doneze se numara urmaatoarele situații:- unul din trei oameni nu beneficiaza de transfuzii cand au nevoie- o data la trei secunde, un roman are nevoie de transfuzie- in medie, este nevoie de 500.000 de unitați de sange anualPersoanele interesate…

- Costel Alexe a facut un bilanț al celor 6 luni de cand este șef de consiliu județean și spune ca interesul cetațeanului trebuie sa primeze. El a trecut in revista cele mai importante proiecte ale județului pe care il conduce.„Noi suntem focusați pe interesul cetațenilor. Din nefericire, s-a pus eticheta…

- Spitalul de Ortopedie Foișor din București a fost evacuat vineri, bolnavii scoși afara noaptea, iar spitalul devine suport COVID-19. Zeci de pacienți de la Spitalul de Ortopedie Foișor, din Bucureșt au fost evacuați, vineri seara, pentru ca s-a decis ca unitatea sa devina spital suport COVID. Raed Arafat…