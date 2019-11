Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele si vicepresedintele tribunalului electoral din Bolivia au fost arestati duminica, a anuntat politia, citata de DPA si AFP. Maria Choque Quispe, sefa Tribunalului suprem electoral (TSE), si Antonio Costas, vicepresedintele acestui for, au fost arestati de politia boliviana si urmeaza sa…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca Romania trebuie sa scape de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), scrie Agerpres. "Trebuie sa ne stabilim ca obiectiv ca si Romania sa scape de sub MCV si mai ales sa ne asumam raspunderea de…

- Politia britanica a anuntat luni ca un barbat arestat sambata la Dublin este o persoana relevanta in ancheta privitoare la cazul celor 39 de migranti ale caror cadavre au fost descoperite saptamana...

- Cel puțin 16 persoane au fost ranite luni dupa-amiaza, dupa ce un individ aflat la volanul unui camion furat a lovit mai multe mașini in orașul Limburg din vestul Germaniei, a anunțat Poliția, care a precizat ca nu exclude posibilitatea unui atac terorist, relateaza agenția Dpa.Citește și: Rasturnare…

- Sambata, aproape de miezul nopții, a avut loc o bataie in toata regula, la Cristian. Poliția a fost sesizata prin serviciul 112 ca un barbat este cazut in apropiere de ieșirea din Cristian spre Rașnov, cu fața plina de sange. Polițiștii de la investigații criminale au ajuns la fața locului și au gasit…

- Protestatarii au fost retinuti pentru diverse infractiuni, intre care adunari ilegale, detinerea unei arme de foc sau atacarea ofiterilor de politie, potrivit unui comunicat al politiei. Politia din Hong Kong a folosit duminica gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii antiguvernamentali,…

- Femeia ranita a fost dusa la spital in stare stabila. Poliția a spus ca barbatul a incercat sa efectueze și alte injunghieri, insa "Aceste incercari au fost nereușite", a spus Supt Gavin Wood din cadrul Poliției din New South Wales. Acesta a mai spus ca in acest moment nu mai exista nicio amenințare.…