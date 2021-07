Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Tamba Se discuta intens in ultimul timp despre cum ar fi mai corect sa se impoziteze veniturile din salarii: cu o cota unica sau progresiv, adica pe tranșe de venituri? Sigur, fiecare sistem are avantajele și dezavantajele sale. Fiecare țara membra UE este libera sa-și stabileasca modul de…

- Patronii fac eforturi ca turistii sa nu simta cat de acuta e criza de personal din restaurante si hoteluri, cea mai mare din ultimii ani. In pandemie le-au plecat angajatii si acum redresarea pare si mai grea.

- Industria hoteliera se confrunta cu probleme legate de personal. Mulți dintre angajații din HoReCa au plecat in strainatate ori s-au reprofilat. Cea mai dificila situație este pe litoral, unde la terase și restaurante nu mai are nici cine sa gateasca, nici cine sa serveasca.

- Angajatorii din industria HoReCa au parte de o competitie puternica din partea operatorilor din strainatate, care au nevoie urgent de forta de munca si care platesc, totodata, salarii mai mari decat cele din tara noastra.

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere a activitatii si a preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, precum si o crestere moderata activitatii si a preturilor in industria prelucratoare si servicii, potrivit rezultatelor unei anchete publicate vineri de Institutul…

- Prefectul Emilia Mateescu a fost astazi, 26 mai 2021, intr-o vizita de lucru la Club Hush Pitești, acolo unde se desfașoara o campanie de vaccinare dedicata angajaților din domeniul HoReCa. CITEȘTE ȘI: Fermierii protesteaza cu tractoare in jurul Palatului Parlamentului Club Hush Pitești…

- Restaurantele si barurile din Marea Britanie pot relua servitul mesei la interior incepand de luni, dupa o pauza de cinci luni, insa multe dintre ele au probleme in a gasi suficient personal dupa ce Brexitul si trei carantine in decurs de un an au alungat muncitorii din aceasta industrie, transmite…