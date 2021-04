Criză de lapte praf pentru bebeluşii din Prahova. Ce spune DSP Mai multi parinti au reclamat faptul ca in lunile ianuarie, martie, dar si in aprilie, laptele praf pentru nou-nascuti nu a mai fost distribuit gratuit in Prahova. Directia de Sanatate Publica Prahova a anuntat ca din data de 12 aprilie, va fi demarata licitatia pentru achizitionarea acestui produs care, in mod normal, ar trebui distribuit gratuit nou-nascutilor. Doar ci nici pana acum nu au un raspuns, in timp ce parintii cu posibilitati materiale reduse abia ca reusesc sa procure hrana pentru micutii lor. Video aici https://republikanews.ro/criza-de-lapte-praf-prahova/ Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

