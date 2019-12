Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel se intalneste luni cu o serie de importanti oameni de afaceri si lideri sindicali germani pentru a discuta cum sa atraga muncitori calificati din afara Uniunii Europene, in conditiile in care Germania vrea sa rezolve problema deficitului de mana de lucru calificata, transmite…

- Oamenii de afaceri turci care investesc in Romania au avantajul initierii unor societati comerciale care devin firme parte a Uniunii Europene si astfel pot beneficia de absolut toate avantajele acestui context, inclusiv de dreptul de a achizitiona teren agricol si de a primi subventii europene in…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza o noua serie a cursului Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (COD COR 242231). Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct…

- Nici nu a apucat PNL sa depuna moțiunea de cenzura ca "bursa zvonurilor" s-a pus deja in mișcare. In diverse cercuri politice se vorbește deja ca președintele Klaus Iohannis și-ar dori un Guvern de tehnocrați, in caz ca actualul executiv pica la moțiune. Mai mult, sunt aruncate deja și doua posibile…

- In luna ianuarie Sorin Dimitriu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si o luna inchisoare cu executare, fiind acuzat de fraude cu fonduri europene, decizia nefiind definitiva. Potrivit deciziei Tribunalului București, Sorin Dimitriu a fost condamnat la doi ani pentru folosirea influentei…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener, organizeaza o conferința de lansare a unui proiect transfrontalier Romania-Serbia prin care se urmarește valorificarea pieței muncii din Banat.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cu sprijinul Comisiei Europene și in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ambasada Canadei in Romania, Bulgaria și Republica Moldova, a organizat, astazi, 17 septembrie, conferința „Oportunitați aduse de acordurile…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, participa marti la conferinta cu tema "Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si provocari intampinate de oamenii de afaceri. Cum…