Criza cipurilor: Peugeot se întoarce în anii '90 Din cauza penuriei globale de cipuri, Peugeot a anunțat ca va inlocui vitezometrele digitale cu cele mai vechi, de tip analog, pentru unul din modele sale. Modificarea va afecta modelul 308, printre marcile grupului Stellantis, format in acest an ca urmare a fuziunii dintre PSA si concurentul italo-american Fiat Chrysler.

