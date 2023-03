Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea la nivel inalt a statelor membre OMS Europa care se desfașoara astazi și maine la București, are ca principal punct de discuție modalitațile de pregatire, motivare și gestionare a resurselor umane din sanatate. Reuniunea la nivel inalt organizata de Biroul Regional OMS pentru Europa și Ministerul…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca impactul crizei financiare din SUA asupra economiei romanesti va fi "relativ redus"."In ultima perioada, dupa cum vedeti, ne confruntam cu mai multe crize suprapuse. Am avut acea criza pandemica,…

- Binance, cea mai mare platforma de schimb de criptomonede din lume, planifica, pana la finele anului 2023, angajari in hub-ul de tehnologie din Iași, deschis in septembrie anul trecut. „Binance angajeaza constant și se dezvolta in intreaga lume, iar Romania, recunoscuta pentru competențele sale ridicate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge in Azerbaidjan, unde va deschide, alaturi de președintele Ilham Aliyev, o reuniune despre Coridorul sudic de gaze. Evenimentul este anunțat printr-un comunicat transmis de Președinția Romaniei. Vizita oficiala in Azerbaidjan este programata la Baku in…