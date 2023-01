Critici masive după ce o stațiune de lux din Elveția și-a adus zăpadă cu elicopterul pe pârtiile înverzite In tentativa de a menține partiile deschise, dupa ce tunurile nu au mai fost de niciun ajutor, administratorii domeniului schiabil din stațiunea Gstaad, cantonul elvețian Berna, au luat decizia de a aduce zapada cu elicopterul, relateaza Blick. Masura nu a fost bine primita, iar criticile, extrem de dure.Cercetatorul climatic Reto Knutti, de la Universitatea Tehnica din Zurich, nu a fost entuziasmat de campanie. „Nu are sens ecologic și nici nu face mare lucru”.„Schimbarea climatica nu este un vis care se va intampla undeva in lume in viitorul indepartat. Se intampla aici și acum”, a punctat expertul,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

