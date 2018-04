Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a reusit sa atinga standardele UE privind inchisorile!!! Raportul de tara privind Drepturile Omului, publicat de Departamentul de Stat al SUA, arata ca inchisorile din Romania nu au reusit nici in 2017 sa ajunga la standardele impuse de Consiliul Europei, alocand doar 4 metri patrati de spatiu…

- Coruptia ramane un fenomen raspandit in Romania, iar mita este in continuare o practica obisnuita in sectorul public, se arata in Raportul Departamentului de stat al SUA privind respectarea drepturilor omului in Romania in anul 2017. Documentul precizeaza ca politicieni detin media si influenteaza politica…

- Coruptia ramane un fenomen raspandit in Romania, iar mita este in continuare o practica obisnuita in sectorul public, se arata in Raportul Departamentului de stat al SUA privind respectarea drepturilor omului in Romania in anul 2017. Documentul precizeaza ca politicieni detin media si influenteaza…

- Coruptia din Romania este endemica si nu da nicio sansa romanilor sa aiba locuri de munca decente, bine platite, ca sa-si construiasca viitorul in tara, sustine europarlamentarul Catalin...

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ma gandesc cu groaza, punandu-ma in situația ambasadorului Statelor Unite la București, Hans Klemm, cum ar sta lucrurile daca ar fi schimbați șefii marilor parchete cu persoane nedispuse sa bata din calcaie, sa se ploconeasca și sa serveasca alte interese decat interesul…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare,…