Repet ca, dintre Boloni și Edi Iordanescu la naționala, aș fi optat pentru primul. Am explicat de ce. Totodata, daca tot a ajuns selecționer, Iordanescu ar trebui sprijinit și incurajat, nu luat la rost la orice adiere de vant. Acum, cand Edi se afla inaintea celei dintai acțiuni, „dubla" amicala cu Grecia și Israel, sesizez și sper sa nu ma inșel o oarecare neincredere in deciziile lui, puse uneori sub semnul intrebarii. ...