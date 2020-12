Stiri pe aceeasi tema

- Marile probleme de poluare din judetul Bacau sunt urmare a marilor afaceri care au purtat marca PSD, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, intr-o conferinta de presa sustinuta in Bacau, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, AGERPRES. "La Carom Onesti,…

- Reporterii Digi24.ro au obținut o circulara trimisa catre Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, prin care este solicitata lista cu persoanele care doresc sa fie vaccinate anti-COVID19. Bugetarii vor avea prioritare la vaccinare, în timp ce „în…

- Primaria Timișoara anunța ca, incepand de luni, 9 noiembrie, programul cu publicul al Serviciului Relaționare Directa cu Cetațenii, respectiv camera 12, va incepe la ora 8:00 și va fi prelungit pana la ora 20:00. Masura a fost luata in contextul pandemiei de COVID-19 și ca urmare a recomandarii generale…

- Mai sunt aproape 60 de zile pana la Craciun, dar pe rafturile marilor magazine din Iasi se gasesc deja produse tematice. Jysk, Carrefour sau KiK sunt cativa dintre retailerii care s-au gandit anticipat la sarbatorile de iarna si au inceput sa „ademeneasca" clientii cu decorurile de Craciun, chiar daca…

- Sectorul vinului si cel al distributiei traditionale de bunuri de larg consum, care detin o cifra de afaceri de peste 5 miliarde de euro, au devenit eligibile pentru finantare din fonduri europene, odata cu aprobarea prin Lege a Ordonantei 130/2020 de catre Parlament, a anuntat, miercuri, Asociatia…

- Prezent in studioul GSP Live, fostul realizator TV Ionel Stoica a povestit momente savuroase din cei 37 de ani petrecuți in Televiziunea romana: moartea unui prieten bun in brațele sale, cum a fost scos de pe post de familia Ceaușescu, seara cu torțe aprinse pentru Patzaichin, cum a copiat Nadia Comaneci…

- Tonifica silueta, subțiaza talia, confera energie … beneficiiile Stomach Vacuum sunt numeroase. De la Arnold Schwarzenegger la Alexandra Rosenfeld, sportivii și yoghinii au adoptat cu toții aceasta tehnica neobișnuita. De unde vine aceasta metoda ancestrala și cum o practici corect? Un expert ne ofera…

- Trecerea Romaniei la statutul de piața emergenta este un succes pentru atragerea de capital in țara noastra, urmand ca marile fonduri din Occident sa poata face investiții in companiile romanești listate pe bursa. Nu ar trebui insa sa așteptam creșterea peste noapte a nivelului de trai, avertizeaza…