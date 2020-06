Stiri pe aceeasi tema

- La varful PMP se profețește reeditarea unui eveniment politic rasunator.In 2009, peste o criza economica s-au suprapus o criza politica și o runda de alegeri, dupa care au urmat masurile de austeritate care au maturat PD-L in preferințele electorale și au constituit punctul de lansare a USL.…

- Ion Cristoiu atrage atentia ca, in timp ce in Romania autoritatile fac eforturi pentru a mentine starea de alerta pana la alegerile locale, in Occident a aparut moda daramarii statuilor, un obicei mai vechi care arata ca, desi, practic, un gest absurd, este cat se poate de omenesc. ”Cioclul apocaliptic…

- De asemenea, Hunor a mai spus ca nu va susține o moțiune de cenzura pentru ca, dupa parerea sa, nu ar mai avea cine sa guverneze ținand cont ca mai sunt doar cateva luni pana la alegerile generale. „Acest Guvern ar merita sa fie schimbat, dar mai sunt in jur de șase luni pana la alegerile generale,…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca premierul Ludovic Orban joaca teatru atunci cand vorbeste despre relansarea economica, iar decizia luata de Parlament privind masurile pe perioada starii de alerta nu-i ajuta cu nimic pe romani sa revina la viata normala, anunța MEDIAFAX.Ion…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu prezinta balbaielile legislative ale guvernantilor privind declararea starii de alerta.Jurnalistul se intreaba daca nu cumva pentru evitarea unor situatii similare pe viitor nu ar trebui adoptata o lege care sa impuna ca un ministru sa fie numit in functie…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca UDMR si liderul sau, Kelemen Hunor, ar trebui sa puna accent pe problemele intregii Romanii, iar Uniunea sa-si schimbe denumirea astfel incat la viitoarele alegeri sa candideze sub noua titulatura.

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu avertizeaza ca dupa cele 3 zile in care s-a pus in scena diversiunea „romanii nu respecta restrictiile” dar nu s-au dat sanctiuni, va urma un val de amenzi ale carui victime vor fi mai ales firmele mici si mijlocii, anunța MEDIAFAX.Ion Cristoiu afirma…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu avertizeaza ca scandalul Terasa este o diversiune pusa la cale cu acordul proprietarilor localului si intretinut cu ajutorul presei miluite menita sa impiedice Parlamentul sa relaxeze restrictiile pe perioada starii de alerta.“Duminica, 17 mai 2020,…