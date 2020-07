Stiri pe aceeasi tema

- Piruetele liderului liberal se apropie de sfarșit. Cel mai interesat de debarcarea lui rapida se arata a fi președintele Klaus Iohannis. In caz contrar, știe ca nu va mai avea Guvernul sau. Ci un Guvern al altora. In aceasta operațiune dificila, Klaus Iohannis are doi aliați importanți. Primul aliat…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu trece cu imaginatia dincolo de usile inchise de la Cotroceni, unde presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au intalniri de lucru, pentru a deslusi cum decurge o discutie intre cei doi demnitari si ajunge la concluzia ca dialogul este unul stapan-sluga.Citește…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca mesajul lui Iohannis dupa intalnirea cu Ludovic Orban este ca vom avea trei teme electorale: cum relaxeaza guvernantii din cand in cand, cum va arata Romania pe banii de la UE care, de fapt, nu sunt si cum vor schimba legile justiției.

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca fotografiile in care apare Ludovic Orban incalcand legea nu sunt furnizate de cineva din anturajul premierului si fac parte dintr-un plan “de fragezire” a sefului Guvernului pentru a-l potoli sau pentru a pregati debarcarea sa de la Palatul Victoria.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in interiorul PNL este o batalie acerba intre Ludovic Orban și Rareș Bogdan. Gușa afirma ca aceasta batalie este arbitrata de Klaus Iohannis și Angela...

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in interiorul PNL este o batalie acerba intre Ludovic Orban și Rareș Bogdan. Gușa afirma ca aceasta batalie este arbitrata de Klaus Iohannis și Angela Merkel, iar dupa alegerile parlamentare, pentru a impaca taberele, se va propune un Guvern de uniune naționala…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu dezvaluie care sunt dedesubturile conflictului din PNL intre gruparile Ludovic Orban si Rares Bogdan, afirmand ca zazania intre cele doua tabere este rezultatul luptei pentru putere in partid si in stat, o meteahna veche a politicienilor romani.

- Informații pe surse! Este haos in Guvernul condus de catre Ludovic Orban! S-a format un adevarat cerc vicios din care cel mai pagubit iese cetațeanul.Conform unui informații pe surse, greșelile din ultima perioada sunt cauzate de... Citește AICI detalii despre LOVITURA incasata de romani - HAOSUL din…