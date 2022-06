Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de proporții in showbiz-ul romanesc! Bianca Pop și fostul ei iubit sunt la cuțite, asta dupa ce Florin Rusu a marturisit ca fosta ispita de la Insula Iubirii i-a stricat doua evenimente muzicale. Florin Rusu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca Bianca Pop a fost cea care l-a injurat…

- Bianca Pop este o cunoscuta ispita din țara noastra. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit declarații despre faptul ca fostul ei iubit nu o lasa in pace și o traumatizeaza. Iata ce spune aceasta!

- Marcela Fota și Mariana Ionescu Capitanescu au oferit un interviu despre copilarie, in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata ce au spus cele doua artiste despre perioada din trecut a Sarbatorilor Pascale!

- Cristina Vasiu iubește din nou, asta dupa ce artista a trecut printr-o desparțire in urma cu cateva luni. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca are o relație cu Catalin de doua luni jumatate și iși dorește sa petreaca sarbatorile alaturi de el.

- Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, Bia Khalifa a marturisit care ar fi un posibil motiv pentru care a ajuns sa fie batuta de iubit. Ce a dezvaluit fosta concurenta de la iUmor și de ce a fost nevoita sa mearga la INML dupa ce a fost abuzata fizic. Cu ce probleme se confrunta influencerița.

- Rica Raducanu a avut o cariera de succes in lumea fotbalului romanesc și mulți știu ca viața de sportiv nu este una tocmai ușoara. Fostul portar de la Rapid a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum a reușit sa faca fața tuturor provocarilor din viața lui, dar și care au fost cele mai frumoase…

- Constantin in varsta de 83 de ani a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este amenințat de partenerul de viața al Marianei. Barbatul susține ca femeia l-ar fi lasat fara suma de 300.000 de lei, iar acum iși vrea banii inapoi.