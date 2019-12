Cristina Ţopescu, despre averea premierului Orban: "Cum să trăiască cu atât de puţini bani, dom'le ??? Nu-i invidiaţi pe bogaţi!" "Nu-i invidiați pe bogați ! Multe postari despre Ludovic Orban cum ca nu-i bogat. Cum sa traiasca cu atat de puțini bani, dom'le ??? Unii il lauda, il apreciaza, alții nu cred și mai sunt și d-aia care cred ca mai bine ar fi bogat, ca sa nu vrea sa fure- zic ei. Ca și cum daca ești bogat, morbul lacomiei te-ar ocoli. Ma tem ca dimpotriva! Sa va spun ceva, n-am nimic cu bogații, daca au reușit sa faca bani prin propriile puteri, ca au primit vreo moștenire sau ca, pur și simplu, au avut noroc in viața, la bani. N-ar trebui sa ma intereseze ce fac oamenii aștia cu banii lor, dar recunosc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

