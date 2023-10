Stiri pe aceeasi tema

- Criza climatica devine din ce in ce mai mult o criza de sanatate publica, au avertizat saptamana aceasta oficialii prezenti la New York, facand apel la imbunatatirea pregatirii, a cercetarii si a rezilientei pentru abordarea celor doua prioritati aflate in centrul

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, e ingrijorat din cauza ultimelor evoluții ale lui Florinel Coman. „Șeptarul” de la FCSB traverseaza un ușor regres dupa startul fulminant de sezon, iar Dragomir e de parere ca „Mbappe” trece printr-un blocaj mental. ...

- Gica Craioveanu (55 de ani) a fost pe teren la ultimul titlu al Universitații Craiova, dar și intr-o victorie cu Israel, 2-0, in 1996, cand fostul internațional a și marcat. Știe cum poate triumfa Romania, dar și cand se poate rupe „blestemul” oltenilor Romania - Israel se joaca AZI, de la 21:45 (liveTEXT…

- Inteligenta artificiala poate fi transformata intr-o arma si trebuie sa fie controlata de oameni, a declarat presedintele Microsoft, Brad Smith, intr-un interviu exclusiv acordat CNBC, informeaza News.ro.”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca putin peste un sfert din populatia Romaniei plateste asigurari de sanatate, aratand ca, in tara noastra, cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt si de opt mai mici fata de alte tari.”Sa stiti ca noi platim asigurari, din pacate, doar cinci…

- Ucraina trage un semnal de alarma in privința unui conflict inghețat: 'Nu doar Ucraina, ci si alte tari europene vor fi sub agresiunea rușilor!'Premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, respinge ideea cedarii unor teritorii ucrainene Rusiei, el explicand ca, daca Ucraina nu va reintra in teritoriile sale…

- Florin Raducioiu a comentat egalul lui Dinamo cu U Cluj, 1-1, explicand ce le lipsește „cainilor”. Fostul mare atacant al lui Dinamo s-a bucurat pe primul punct obținut de formația alb-roșie in acest sezon. A laudat organizarea defensiva a trupei lui Ovidiu Burca, dar spune ca echipa mai are nevoie…

- Dan Nistor, jucatorul echipei U Cluj, crede ca formatia sa mai are nevoie de timp pentru a deveni o echipa mai unita si cu relatii de joc mai bune, scrie news.ro.„Scorul este mult prea mare, cred eu, dar asta este, trebuie sa fim atenti si in meciurile viitoare sa facem mai putine greseli. S-au schimbat…