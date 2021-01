Cristina Șișcanu, din nou la TV! Din ce emisiune va face parte? In primavara anului 2017, Cristina Șișcanu (36 de ani) a devenit mama unei fiice, Petra, acum in varsta de 3 ani. Recent, prezentatoarea TV a dezvaluit ca va face parte dintr-un nou proiect TV. Din anul 2011, Cristina este casatorita cu Madalin Ionescu (50 de ani). Prezentatorul TV mai are alți doi copii, un fiu și o fiica, Ștefania (23 de ani) și Filip (17 de ani), dintr-un mariaj anterior. Cristina Șișcanu, din nou la TV! Din ce emisiune va face parte? „Ma bucur foarte mult ca fac parte din reality-show-ul Mamici de pitici, cu lipici!. Intr-adevar, eu cumva am copii de toate varstele, și de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

