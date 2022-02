Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristina Pruna sustine ca Romania ar fi devenit exportator net de energie daca ar fi functionat Centrala de la Iernut, mentionand ca aceasta "sta sa adune praf, in conditiile in care este finalizata in proportie de 90-". Pruna, vicepresedinte al Comisiei pentru industrii si servicii a…

- Noua schema de compensare a facturilor la energie si gaze va fi aplicata de la 1 februarie, nu retroactiv, iar coalitia de la guvernare analizeaza ce masuri va lua de la 1 aprilie, a afirmat, marti, 25 ianuarie, ministrul energiei, Virgil Popescu. Noua ordonanta de urgenta va fi adoptata in sedinta…

- Noua schema de compensare a facturilor la energie si gaze va fi aplicata de la 1 februarie, nu retroactiv, iar coalitia de la guvernare analizeaza ce masuri va lua de la 1 aprilie, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Noua ordonanta de urgenta va fi adoptata in sedinta de Guvern de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, vorbeste, la Adevarul Live, despre criza facturilor marite la energie si gaze, masurile pe care le pregateste Guvernul pentru a rezolva aceasta situatie, dar si despre tensiunile din Coalitie, in urma contrelor intre liderii PNL si PSD.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va vorbi, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre criza facturilor marite la energie si gaze, masurile pe care le pregateste Guvernul pentru a rezolva aceasta situatie, dar si despre tensiunile din Coalitie, in urma contrelor intre liderii PNL si PSD.

- „Am spus ce aș face eu daca m-aș gasi intr-o situație de acest gen. Am și spus ca nu recomand nimanui, va spun ce am facut eu. Eu cred ca am avut dreptate. Departe de mine gandul de a spune cuiva sa nu plateasca sau sa plateasca facturile”, a spus Virgil Popescu, miercuri. Ministrul Energiei s-a razgandit…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus, marți, ca, pana acum, doar un singur mare furnizor a recalculat facturile in mod corect. "Doar un mare furnizor a recalculat toate facturile in mod corect. Luam in calcul sa facem o modificare legislativa pentru a-i obliga.Oamenii trebuie…

- Deputatul USR Cristina Pruna il acuza, marti, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ca in cei doi ani de cand a ajuns la ministerul Energiei, puterea instalata in capacitatile de productie a energiei s-a redus cu aproape 25%, astfel ca facturile romanilor la energie cresc si pentru ca producem din…