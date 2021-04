Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins sambata, pe teren propriu, formatia TSKA Moscova, scor 32-27 (20-12), in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Victoria a fost dedicata pivotului Crina Pintea, care aniverseaza in aceeasi zi implinirea varstei de 31 de ani. Neagu a…

- ​Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti întâlneste, sâmbata, de la ora 17:00, formatia rusa CSKA Moscova, în turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Prima manșa se joaca la București, returul fiind programat la Moscova, pe 11 aprilie.Echipa moscovita este…

- CSM București forțeaza calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor, iar pentru un loc in careul de ași de la Budapesta se va duela cu ȚSKA Moscova. Primul meci al ”dublei” de foc pentru ”tigroaice” are loc sambata, de la ora 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala, fara spectatori. Returul este programat…

- Adrian Vasile (38 de ani), antrenorul lui CSM București, a oferit declarații la finalul meciului pierdut de echipa sa cu SCM Rm. Valcea, scor 21-27. „Tigroaicele” s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa 33-24 in tur. In sferturile de finala, CSM București va infrunta ȚSKA…

- Fundasul echipei Chelsea, Thiago Silva, nu va evolua in meciul cu Atletico Madrid, de marti, din turul optimilor Ligii Campionilor, noteaza news.ro. Silva s-a accidentat la coapsa la 4 februarie, la meciul cu Tottenham, scor 1-0, din campionatul Angliei. Meciul Atletico Madrid - Chelsea,…

- Ultimele rezultate din Liga Campionilor au confirmat supremația Gyorului, care a caștigat derbyul cu ȚSKA Moscova. Meciul a fost arbitrat de romancele Diana Ciulei și Ana Maria Stoia Rezultate din ultima etapa a Ligii Campionilor Grupa A Rostov Don-FTC Budapesta 26-24 Metz-CSM București 25-22Vipers-Krim…

- Ana Gros, interul care a semnat cu ȚSKA Moscova in viitorul sezon, a egalat in ultimele secunde la Gyor, pentru Brest. Meci senzațional facut de portarul Barbara Arenhardt, la Buducnost Primele doua meciuri din etapa a 12-a, grupa B, in Liga Campionilor, au adus doua minisurprize. Buducnost, invinsa…

- „Am tot pierdut, important este sa depașim criza”… și-au spus handbalistele /reprezentand Ramnicu Valcea/. Fara niciun punct dupa primele 5 (cinci) partide, prezența in „Liga Campionilor” incepe sa le surada celor care practicasera, pana astazi, un handbal palid și sleit… Victoria din Croația este…