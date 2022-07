Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Belciu s-a aratat resemnata și plina de speranța pentru viitor dupa desparțirea de Cristian Boureanu, dar ceva nu merge bine in viața modelului, in prezent. Cu puțin timp in urma, fosta iubita a afaceristului a postat un mesaj din care reiese ca a trecut prin momente foarte grele noaptea trecuta.

- Dupa desparțirea de Cristian Boureanu, Cristina Berciu se pare ca a fost așteptata cu flori de un admirator secret. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in ultima perioada se bazeaza foarte mult pe munca, insa va fi atenta la fiecare decizie pe care o…

- Un nou cuplu in showbiz, caci Alex Bobicioiu și Simina Loica, fosta lui Alex Zanoaga, sunt impreuna. Iata cum a reacționat Bianca Comanici, fosta partenera a lui Alex Bobicioiu la aflarea faptului ca fostul ei iubit are o relație cu Simina.

- Mai exista șanse de impacare intre Cristina Belciu și Cristian Boureanu? Fosta iubita a afaceristului a avut prima reacție in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce Cristian Boureanu a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in compania Laurei Dinca. Iata ce a marturisit Cristina Belciu despre cei doi!

- Cristian Boureanu a fost fotografiat de paparazzi Spynews i n compania Laurei Dinca, fosta lui iubita, la un restaurant din zona de nord a Bucureștiului. Ipostaza aceasta cu omul de afaceri vine la doar o luna de la desparțirea de Cristina Belciu. In luna aprilie s-a aflat ca omul de afaceri Cristian…

- Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au desparțit, dupa o relație de cateva luni. Fosta iubita a afaceristului a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu se vor mai impaca, insa au ramas prieteni și pastreaza legatura. Iata ce a declarat de fosta iubita a lui Cristian Boureanu, Laura Dinca.