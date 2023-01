Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Cristiano Ronaldo (37 de ani) și Georgina Rodriguez (28 de ani) ar fi „intrat in criza”, iar cei doi au amanat planurile de nunta. In cadrul emisiunii mondene „Socialite”, s-a relatat faptul ca relația dintre cei doi ar fi pe o panta descendenta. S-a constatat ca cei doi nu mai au chimia…

- Cristian Ronaldo a primit cadou de la iubita sa, Georgina Rodriguez un Rolls Royce Phantom.Reacția starului portughez a fost una neașteptata. Starul portughez, Cristiano Ronaldo a fost surprins de iubita sa care i-a cumparat un bolid de de lux Rolls Royce Dawn, in valoarea de 340 000 de dolari. „O noapte…

- Fostul ciclist, in varsta de 40 de ani, a amanat intervenția chirurgicala cat timp a fost activ. Acum a decis sa i se supuna și a ieșit din sala de operații plin de bandaje O imagine cu mult impact in Spania și nu numai. Contador, caștigator de șapte ori in marile tururi, a difuzat pe rețele sociale…

- Cu toate ca ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Boloș, promisese ca ajutorul de 500 lei pentru achiziția de rechizite va fi platit in prima saptamana din decembrie, iata ca abia acum banii ajung la beneficiari. Pana pe 23 decembrie, toata lumea va avea in cont sprijinul, spune…

- ”Romanii vor sa calatoreasca tot mai mult. Asa se poate traduce anul 2022 atunci cand ne referim la calatoriile cu avionul. Particularitatea acestui an este ca, desi cele mai cautate destinatii pentru calatoriile cu avionul raman marile capitale europene si orase cu comunitati numeroase de diaspora,…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca se va aproviziona cu porcul de Craciun de la un prieten și nu din supermarket. El ii indeamna pe romani sa faca la fel: sa cumpere de la producatorii locali. „Porcul il cumpar de la un prieten. Romanii noștri știu sa creasca porci, știu sa-i pregateasca. Il…