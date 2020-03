Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 30 de ani, Ighalo, 35 de selectii, a mai evoluat in cariera la Udinese, Granada, Cesena, Watford si Changchun Yatai. Pentru Watford, Ighalo a jucat 100 de meciuri in toate competitiile, marcand 40 de goluri. El a fost adus pe Old Trafford pentru a-l inlocui pe Marcus Rashford, indisponibil…

- Atacantul nigerian Odion Ighalo a fost imprumutat, vineri, pana la finalul sezonului, de Manchester United de la gruparea chineza Shanghai Shenhua, potrivit news.ro.In varsta de 30 de ani, Ighalo, 35 de selectii, a mai evoluat in cariera la Udinese, Granada, Cesena, Watford si Changchun Yatai.…

- Aston Villa este finalista surpriza a Cupei Ligii Angliei. Aflata pe locul 16 în Premier League, echipa pregatita de Dean Smith a învins-o pe Leicester, scor 2-1, în a doua manșa a semifinalelor.Dupa 1-1 la în tur, manșa a doua s-a disputat pe Villa Park (Birmingham), în…

- Manchester United a decis sa puna punct negocierilor cu Sporting Lisabona in vederea transferului mijlocașului Bruno Fernandes. Potrivit The Sun, conducerea de pe Old Trafford s-a plans de pretențiile financiare ale clubului din Portugalia, catalogate ca "nerezonabile", anunța MEDIAFAX.Conducerea…

- Manchester United - Burnley 0-2 // ”Diavolii” au pierdut a treia oara in ultimele patru etape in Premier League. In fața lui Burnley, pe teren propriu, cum nu se mai intamplase de 57 de ani. Fanii au plecat inaintea finalului. Manchester United explodeaza. Pierde și cu Burnley, acasa, pe "Old Trafford",…

- ​Clubul Inter Milano a anunțat, vineri, transferul fundașului stânga Ashley Young, de la Manchester United. Aparatorul englez a semnat un contract valabil pâna pe 30 iunie 2020, cu drept de prelungire pe înca un sezon, potrivit Mediafax.Young va deveni al treilea fotbalist englez…

- Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, a facut o remarca malitioasa cu privire la rivala Manchester United, afirmand ca decat sa antreneze formatia de pe Old Trafford mai bine ar pleca in concediu. ''Daca nu as avea nicio alta oferta, as pleca in Maldive. Bine, poate nu…