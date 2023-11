Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi spune ca ar fi fost mulțumit și cu un punct din derby-ul cu FCSB, caștigat insa de giuleșteni intr-o maniera entuziasmanta, scor 2-1. In interviul de la final, Bergodi s-a emoționat, aducand aminte de tatal sau, de la a carui dispariție s-au implinit patru ani. „A fost un meci in care…

- Rapid transfera un mijlocaș laudat in presa internaționala. Oficialii clubului din Giulești spera sa faca o mutare surprinzatoare și sa aduca un fotbalist cel puțin interesant sub comanda lui Cristiano Bergodi. Este vorba despre un jucator din Sierra Leone, care este legitimat in prezent, in mod surprinzator,…

- Darwin Nunez a avut ratare incredibila in Liverpool – Tolouse! Atacantul uruguayan a avut posibilitatea de a realiza dubla in minutul 65 al meciului de pe Anfield, din grupele Europa League. Uruguayanul a ramas singur cu portarul Restes, l-a driblat, dar nu a putut trimite balonul in poarta din cativa…

- Antrenorul Rapidului, Cristiano Bergodi (59 de ani), spune ca nu a fost deranjat de faptul ca fanii alb-vișiniilor au cerut ca Marius Șumudica (52 de ani) sa devina noul tehnician al echipei, dupa plecarea lui Adrian Mutu (44). Cu puțin timp inainte ca noul sezon de Superliga sa inceapa, Adrian Mutu…

- Cristiano Bergodi a avut o prima reactie dupa Rapid – Poli Iasi 3-2. Antrenorul Rapidului a recunoscut ca a trait periculos meciul, insa s-a aratat multumit de evolutia echipei. Cristiano Bergodi a spus vorbit si despre penalty-ul ratat de Rrahmani. Antrenorul italian a recunoscut ca putea ca acea ratare…

- Antrenorul Rapidului, Cristiano Bergodi, a declarat ca este important ca formatia sa sa castige cele 3 puncte din partida cu Poli Iasi, inaintea pauzei competitionale provocata de meciurile echipei naționale. „Urmeaza un meci foarte important pentru noi pentru ca apoi urmeaza o pauza competitionala.…

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…

- Cristiano Bergodi a fost dezamagit dupa Voluntari – Rapid 2-1. Antrenorul Rapidului a recunoscut ca nu este startul de campionat pe care si l-ar fi dorit, dar nu a vrut sa dea vina pe jucatori. Bergodi a subliniat ca el e primul vinovat, chiar daca portarul Rapidului, Horatiu Moldovan, a gresit la ambele…