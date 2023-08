Cristiano Bergodi a fost dezamagit dupa Voluntari – Rapid 2-1. Antrenorul Rapidului a recunoscut ca nu este startul de campionat pe care si l-ar fi dorit, dar nu a vrut sa dea vina pe jucatori. Bergodi a subliniat ca el e primul vinovat, chiar daca portarul Rapidului, Horatiu Moldovan, a gresit la ambele goluri marcate […] The post Cristiano Bergodi, dezamagit dupa Voluntari – Rapid 2-1: „Am facut un meci slab, eu sunt primul vinovat” appeared first on Antena Sport .