- COVID-19. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri despre criza de coronavirus care afecteaza din plin și Romania. In opinia acestuia, cei care au fost infectați cu noul tip de coronavirus vor fi stigmatizați sau discriminați atunci cand lucrurile vor reintra in normalitate. „Ai avut covid,…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Federația SANITAS Romania informeaza, pe pagina oficiala de Facebook a sindicatului, ca numarul cazurilor confirmate cu COVID 19 in randul personalului medical de la Spitalul de Urgența Suceava a ajuns la 92. „Inca se testeaza!”, scriu sindicaliștii, avertizand astfel ca numarul cazurilor pozitive…

- Varsta medie a celor 367 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 in Romania este de 41 de ani, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, scrie Hotnews. Aproximativ 5% dintre ei au intre 0 și 18 ani, 69% au intre 19 și 50 de ani, 23% au intre 51 și 70 de ani, iar 3% peste 70 de ani.…

- Varsta medie a pacientilor infectati cu COVID-19 in Romania este 41 de ani. 50% din acestia sunt femei, 45% barbati, iar 5% sunt copii, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Bucureștenii au inceput sa-și faca provizii, in așteptarea epidemiei de coronavirus. In mai multe hipermarket-uri din București rafturile de conserve și obiecte de stricta necesitate au fost golite de cumparatori. Incet-incep, spaima de coronavirus ajunge și in Romania. Pentru prima oara dupa mulți…

- Cei sase cetateni romani de pe nava Diamond Princess care au cerut repatrierea au avut rezultate negative la testul pentru infectia cu COVID-19, afirma MAE, care precizeaza ca au fost preluati de la Tokyo si vor fi adusi la Berlin, de unde vor reveni in tara cu o aeronava MApN, sambata dimineata.