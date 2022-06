Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea DIGI 24 a decis sa inceteze colaborarea cu jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta a scris pe Facebook: “Diagnosticul – mai daunator decat boala Emisiunea Cap Limpede de vineri, 03 iunie, nu a fost ultima din acest sezon, a fost ultima. Nu ne mai vedem la toamna. Analizand conținutul acestei…

- Poți face un concediu la mare, in anul 2022, pe litoralul romanesc, la aceleași tarife ca in anul 2021. Tarifele pentru apartamentele operate de compania Rezident, in anul 2022, sunt nemodificate fața de sezonul trecut. Cu rezervari facute inca de la finalul anului trecut, cu reduceri de Early Booking,…

- Intre politia israeliana si palestinieni indoliati stransi in jurul sicriului lui Shireen Abu Akleh, fosta reportera a postului Al-Jazeera, au avut loc ciocniri vineri in debutul procesiunii funerare la Ierusalim, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- DOSAR INCHIS. Silviu Manastire incheie Dosarul de Politician la B1 TV. Jurnalistul si-a anuntat plecarea de la postul de stiri unde a realizat principalul talk-show, dupa sapte ani. „Nu exista nicio teorie a conspiratiei in ceea ce priveste plecarea mea, deci trebuie sa ii dezamagesc pe iubitorii de…

- Musulmanii din India au inceput duminica luna sfanta a Ramadanului. Dupa rugaciuni, oamenii s-au adunat pentru „sehri” – un ospaț ceremonial inainte de inceperea postului in afara moscheilor, in piețe decorate festiv. Mai mulți oameni au impodobit piețele inainte de inceperea postului Ramadanului. In…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca recomanda in continuare testarea pentru infectia cu SARS-CoV-2.