- "E special ca am caștigat al 20-lea titlu din cariera in 2020. Mi-am dorit mult sa caștig acest turneu, am simțit ca devin mai buna pe zi ce trece. Sa joci cu o adversara atat de tanara e o provocare mare intotdeauna. Vreau s-o felicit, a jucat fantastic și acest meci, și intreg turneul. Simt…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6(5), in finala turneului de la Dubai și a ajuns la 20 de trofee obținute in cariera. Stere Halep, tatal sportivei, a comentat victoria de la Dubai și a vorbit despre problema medicala care a contribuit…

- ​Simona Halep a avut puterea sa glumeasca și a declarat ca este "aproape moarta", dupa un meci epuizant atât fizic, cât și psihic împotriva Elenei Rybakina. Efortul a meritat, sportiva din România obținând al 20-lea titlu din cariera, dupa victoria cu 3-6, 6-3,…

- In cel de-al doilea set al partidei, Simona s-a impus cu scorul de 6-3 la game-uri, dupa ce a pierdut primul set. Aceasta este finala cu numarul 37 din cariera Simonei, care poate ajunge la 20 de titluri castigate.Dupa mai multe game-uri impartite, la scorul de 2-3, Elena Rybakina a reusit…

- Sorana Cîrstea, locul 70 WTA si beneficiara de wild card, va juca împotriva Elenei Rybakina (Kazahstan), numarul 19 mondial si favorita 14, în primul tur la Qatar Open, turneu cu premii de 3,2 milioane de dolari. Rybakina este adversara Simonei Halep în finala turneului de la…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat fara probleme in finala turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, vineri, dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady cu 6-2, 6-0. In finala, Simona Halep va lupta pentru trofeu cu Elena Rybakina.Halep…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe americanca Jennifer Brady (24 de ani, 52 WTA), scor 6-2, 6-0, și s-a calificat in finala turneului de la Dubai. Adversara ii va fi kazaha Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA). Finala de la Dubai dintre Simona Halep și Elena Rybakina va avea loc sambata, de…

- Simona Halep a invins-o in turul II al turneului de la Dubai pe Ons Jabeur (25 de ani, 45 WTA), scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), asigurandu-și calificarea in turul urmator, unde o va intalni pe mai vechea cunoștința Aryna Sabalenka (21 de ani, 13 WTA). In sferturi, Simona Halep o va intalni pe bielorusa Aryna…