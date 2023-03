Cristian Tanțareanu s-a distrat bine in ultimii 20 de ani, dupa care, ajuns la varsta in care alții se bucura de pensie, s-a apucat serios de munca. Luna viitoare implinește 79 de ani și excentricul afacerist al anilor 2000, ale carui chefuri erau de pomina, este zi de zi la serviciu, pe șantier. Cel ce a ridicat un sat de la zero și l-a transformat in prima localitate dupa norme occidentale din Romania, Țanțareanu are un motiv serios pentru care nu se lasa de construit. In urma cu mai mulți ani, fostul inginer in construcții care a devenit milionar din imobiliare, a fost diagnosticat și operat…