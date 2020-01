Stiri pe aceeasi tema

- Povestea lui Cio-Cio-San revine in „Madama Butterfly Opera Naționala București prezinta miercuri, 8 ianuarie 2020, ora 18:30 spectacolul „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, regia Jean Ranzescu,...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni seara, la Timisoara, ca este coplesit de "un adanc sentiment de rusine" pentru faptul ca la 30 de ani de la Revolutie, "cu cateva exceptii, calaii acelor zile se plimba liberi", iar cea mai mare "dezonoare" pentru istorie este ca nu s-a aflat inca adevarul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat luni seara, in discursul sustinut la Opera Nationala Romana din Timisoara, ca a contesta existenta unei revolutii anticomuniste in Romania anului 1989 reprezinta "un act rusinos de negare a sacrificiului uman incomensurabil". "Asumarea corecta a faptelor…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in aceasta dimineata, la ora 07:35, la un accident rutier produs pe autostrada A1, la ieșirea spre Giarmata. The post Accident teribil in apropiere de Timisoara. Sunt cel putin 5 victime incarcerate appeared first on Renasterea banateana .

- Volumul „Calendare de fum“ de Costel Simedrea, aparuta in 2019 la Editura Eubeea din Timisoara, a fost prezentat si resitenilor, evenimentul fiind organizat de Biblioteca Judeteana Paul Iorgovici, Forumul Democratic al Germanilor din Caras-Severin si Asociatia Germana de Cultura si Educatie…

- Viorica Dancila, fostul premier al Romaniei, se afla in campanie electorala, iar azi a mers la Timișoara, unde a susținut ca romanii poligloți „țin mai puțin la aceasta țara”. Țintele ei sunt politicienii, in special europarlamentarii, care ar „trada” interesele țarii, a notat G4Media. Momentul este…

- Numarul total al spectactorilor prezenți la toate manifestarile din cadrul ediției din acest a a festivalului este de aproximativ 6.000. Au avut loc spectacole pe scenele Teatrului Național, Operei Naționale, Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima”, Casei de Cultura a Studenților,…

- Președintele Klaus Iohannis și-a inceput campania electorala electorala cu o baie de mulțime, la Lugoj. In drum spre Timișoara, unde a participat la Adunarea Regionala a filialelor PNL din vestul țarii, președintele Klaus Iohannis a facut, duminica, puțin dupa ora 14, o scurta vizita și la…