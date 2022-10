Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Ardealului atrage atenția ca fostul preot Cristian Pomohaci iși continua activitațile preoțești. „Mimeaza preoția și face slujbe in garajul casei personale din localitatea Moșuni”, transmite Mitropolia Ardealului. De asemenea, a cumparat un local pe care l-a transformat in biserica.…

- Se pare ca avalanșa victimelor nu se oprește aici in dosarul parintelui Visarion Alexa. O alta presupusa victima și-a facut curaj și a dezvaluit experiența pe care ar fi trait-o cu parintele Visarion Alexa. Mai mult decat atat, femeia a pus la dispoziție și convorbiri indecente intre ea și preot. De…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Mihai Grindeanu, a formulat recent, in data de 31 august 2022, un raspuns la intrebarea cu tema "Revenire asupra situației centurilor ocolitoare din județul Mureș", expediata in data de 26 iulie 2022 de catre Dan Tanasa, deputat AUR de Mureș. Redam,…

- Parintele Gabriel Horț impreuna cu Consiliul parohial ii invita pe credinciosi joi, 8 septembrie, la pelerinajul care se organizeaza anual la Șișești, de sarbatoarea „Nașterea Maicii Domnului”. Sfanta Liturghie va fi celebrata de catre Preasfinția Sa Vasile Bizau, incepand cu ora 10:30. Pelerinajul…