Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Niculescu-Țagarlaș: ”A debutat o noua sesiune parlamentara extrem de importanta pentru Romania. Avem numeroase prioritați legislative, generate de reformele asumate prin PNRR și de nevoia de a asigura echilibrul bugetar-fiscal in urmatoarea perioada…” Conform reglementarilor in vigoare, in…

- * Printre prioritati: masuri fiscale, pensii, legea salarizarii, jaloane PNRR Ieri, Senatul si Camera Deputatilor au inceput a doua sesiune parlamentara ordinara a anului. Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate in sedinte de plen separate, de conducerile Senatului si, respectiv, Camerei…

- Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate luni, de la ora 16,00, in sedinte de plen separate, de conducerile Senatului si, respectiv, Camerei Deputatilor.Sedintele Birourile permanente, in vechea componenta, se vor desfasura inaintea lucrarilor in plen, la Camera Deputatilor fiind programata…

- Ciclon polar peste Romania și Europa. Cat de mult scad temperaturile, in urmatoarea perioada Canicula se apropie de sfarșit, in Romania. Meteorologii anunța o scadere semnificativa a temperaturilor. Dupa caldura sahariana, Europa intra sub influența unui ciclon polar. Anticiclonul care vine din Africa…

- Aproape 60% dintre angajati asteapta vara pentru a-si planui concediul si isi rezerva intre 5 si 10 zile libere in aceasta perioada, dupa cum reiese din cel mai recent sondaj realizat de platforma de recrutare online bestjobs. In perceptia angajatilor romani, volumul de munca a crescut anul acesta,…

- Cristian Niculescu-Țagarlaș: ”Deficitul bugetar este o problema reala pe care guvernul trebuie sa o rezolve cat mai repede, pentru a nu pune in pericol fondurile europene pe care Romania le are la dispoziție. Dar, in goana de a crește veniturile și de a reduce cheltuielile, guvernul omite soluții care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Berlin, ca iși dorește ca Romania sa dezvolte un parc eolian la Marea Neagra. „Dorim foarte mult sa dezvoltam un parc eolian in Marea Neagra. Mai avem nevoie sa punem la punct legislația in ceea ce privește offshore-ul eolian și sunt ferm convins ca in…

- Spania a preluat de la Suedia presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va deține timp de 6 luni, de la 1 iulie pana la 31 decembrie. Pe agenda de prioritați nu exista insa nicio referire la extinderea Spațiului Schengen, așteptata de Romania.Potrivit site-ului Consiliului UE, Spania…