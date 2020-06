Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 au dus la o creștere accelerata a plaților online. Elena Dinca, Account Manager - Mastercard, a precizat in cadrul conferinței Future Banking ca ponderea plaților online din totalul plaților efectuate...

- Din cei aproximativ un milion de utilizatori activi ai aplicației Home’Bank, 25% folosesc ING Pay și Apple Pay intr-o pondere aproximativ egala, precizeaza Alina Iacomi, Tribe Lead Digital - ING Bank Romania, in cadrul conferinței Future Banking.

- Municipiul Targu Mureș este al treilea centru medical din țara dotat cu asistenți virtuali, care vor sta in saloanele COVID-19, a anunțat vineri, 1 mai, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. ”Astfel, medicii pot monitoriza in orice moment starea pacienților, chiar fara a se deplasa in saloane. Aceasta…

- "Suntem al doilea spital din Romania care implementeaza acest proiect-pilot dupa Institutul 'Matei Bals'. Este de fapt vorba despre un cadru medical virtual care are in spate o retea interconectata de tablete. Aceasta retea permite medicului sa comunice la distanta cu pacientii fara a se deplasa la…

- In contextul asociat pandemiei de SARS-CoV-2 a fost identificata o campanie de distribuire de malware care vizeaza furtul de credentiale bancare de pe terminalele mobile ale utilizatorilor, informeaza SRI, intr-un comunicat de presa. Din punct de vedere tehnic, acțiunea ilicita are la baza distribuirea…

- Beefast, un start-up concentrat la inceput pe segmentul de curierat rapid eco-friendly, și-a extins activitatea pe fondul contextului pandemic, oferind soluții integrate de mutare a business-urilor din offline in online, rezolvand și problema livrarilor. Soluția tehnica propusa de BeeFast se implementeaza…

- Un numar de 17 echipe se ocupa, din partea Primariei Timisoara, de rezolvarea diferitor probleme cu care se confrunta persoanele batrane din cauza restrictiilor date de pandemia de coronavirus. Acum, municipalitatea a dat Directiei de Asistenta Sociala echpamente de protectie si va „ataca” si problema…

- Ce este SEO pentru dispozitive mobile? Pentru a garanta astazi unui site o vizibilitate cat mai buna pe cele mai frecvente tipuri de dispozitive utilizate in cautari și o poziție cat mai buna in motoarele de cautare, trebuie realizata obligatoriu o optimizare SEO care sa țina seama de tendințe și…