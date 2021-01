Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se vor putea finanta proiecte majore de infrastructura, dar vor putea fi efectuate si reforme, precum schimbarea modului in care se platesc ajutoarele sociale din Romania. „Metroul de la Cluj este finantabil din PNRR, trebuie sa vedem calendarul, dar in mod evident metroul de la Cluj nu incepe anul acesta. Trebuie sa facem diferenta intre proiecte majore la care putem da drumul anul acesta si proiecte pe care beneficiarii ne asigura ca le vor termina in 2026. O sa…