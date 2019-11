Cristian Ghinea sugerează desființarea Comisiei de Prognoză Eurodeputatul USR-PLUS Cristian Ghinea a sugerat Guvernului sa desființeze Comisia de Prognoza pentru a face economii la buget, în contextul în care mai exista doua instituții publice care au același rol, INS și un institut de la Academie, potrivit Mediafax. &"Încep sa fie scoși afara dinozaurii de prin dulapurile ministerelor. Deschideți toate ușile, sa intre aer curat peste tot. Am scris, în ziua investirii noului cabinet, ca primul lucru care trebuie facut este trecerea pe linie moarta a “nemuritorilor&" care au paralizat sistemul. Ma bucur sa vad ca a început… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

