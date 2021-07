”Peste 11.000 de proiecte cu fonduri europene pe cadrul financiar 2014-2020 sunt finalizate sau inca in derulare. Sunt investitii de miliarde de euro in oameni si comunitati. Primul obiectiv din programul de Guvernare, pentru mandatul meu ca ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene este cresterea ritmului anual de absorbtie a fondurilor. Facem ceea ce am spus: am inceput in forta si iata ca ritmul a crescut de peste 3 ori in perioada ianuarie-iunie 2021 fata de aceeasi perioada din anii anteriori: peste 1 miliard de euro platite beneficiarilor si trimise la Comisia Europeana. 850 milioane…