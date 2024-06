Stiri pe aceeasi tema

- Fiți responsabili de siguranța celor din jur! Un echipaj de poliție din Baia Mare, aflat in exercitarea atribuțiilor pe bulevardul Republicii, a oprit in cursul nopții trecute un autoturism, care a fost surprins și inregistrat cu aparatul video-radar din dotarea autospecialei circuland cu o viteza de…

- Doar 30 de minute le-a luat ieri polițiștilor din Baia Mare pentru soluționarea unei talharii. Activitațile specifice desfașurate cu promptitudine s-au concretizat in identificarea și reținerea unui tanar care a fost depus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva. In fapt, la data de 23 mai, ora…

- Luni, 22 aprilie a.c., polițiștii au intervenit la un accident de circulație produs pe DN 18 B, soldat cu vatamarea corporala a doua persoane. In urma primelor verificari efectuate de polițiști s-a stabilit faptul ca un barbat de 57 de ani, care conducea o autoutilitara dinspre Baia Mare spre Copalnic…

- Duminica, 14 aprilie, la ora 21:40, un barbat a sesizat Poliția municipiului Baia Mare prin SNUAU 112 despre faptul in timp ce se afla pe strada Barajului, ar fi fost ranit ca urmare a unei altercații in care au fost implicate mai multe persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat…

- Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a inaugurat astazi un concept in relația cu comunitatea locala: ,,La limonada cu polițiștii”. Evenimentul inaugural a avut loc la Harmony Caffe din Baia Mare și a oferit discuții libere și deschise intre membrii poliției și elevii Școlii Dimitrie Cantemir.…

- Polițiștii maramureșeni au acționat in acest weekend pe arterele intregului județ, in vederea asigurarii in condiții optime a traficului rutier, fiind constatate zilnic nereguli privind circulația de drumurile publice. In aceasta perioada au fost constatate 10 infracțiuni la regimul circulației. Cinci…

- Joi, 4 aprilie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Steaua București, joc din cadrul etapei a 21-a din Liga Zimbrilor. Partida va fi arbitrata de Anton Draganescu (Targu Jiu) și Florin Radulescu (Drobeta Turnu Severin), iar observator…

- In data de 25 noiembrie 2023, au aratat procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj, in contextul in care un afin al lor era judecat intr-un dosar de coruptie, aflat in faza apelului, "inculpata ar fi luat legatura cu o persoana (martor in cauza), ruda unuia dintre…