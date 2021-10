Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape șapte ani de relație, Laura Dinca și Cristian Boureanu au ales sa se desparta și sa iși continue viețile pe drumuri total diferite, deși se vedeau impreuna pana la adanci batraneți. Cei doi aveau și planuri mari de viitor, planuri care au fost spulberate, in urma acestei decizii. Ei bine,…

- Daca in urma cu doua luni, Cristian Boureanu și Laura Dinca iși anunțau desparțirea, dupa o relație de mai bine de șase ani, ei bine, acum afaceristul a fost surprins de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei blondine focoase,…

- La bordul aeronavei se aflau și cele doua fiice ale fostului comentator de Formula 1, Miki Alexandrescu. Niciuna nu a supraviețuit. Ca o coincidența stranie, tragedia s-a petrescut pe o strada care da numele celei mai mari tragedii aviatice din istoria Italiei. Dan Petrescu, partener de afaceri de-ai…

- Cand ești Marius Șumudica poți face orice, chiar și atunci cand n-ai de lucru. De exemplu acum, cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele antrenorului și tocmai de aceea va prezentam imagini cu el prins in ”offside”. Vedeta a incalcat…

- ANUNȚ SUMBRU, saptamana viitoare, rata de infectare in Romania se va dubla, 2000 de cazuri pe zi, spun clar specialiștii Centrului european pentru controlul bolilor estimeaza ca, la sfarșitul saptamanii viitoare The post ANUNȚ SUMBRU:Saptamana viitoare,in Romania,se poate ajunge la 2000 de cazuri COVID-19…

- Remus Truica nu are noroc pe plan profesional, dar stai sa vezi ce iubita grijulie și-a tras de cand este dupa gratii. In timp ce el iși ispașește pedeapsa, șatena are mare grija de bugetul familiei. De unde știm? Ei bine, dovata vine chiar de la cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul…

- Fostul acționar de la Dinamo, Dragoș Savulescu, a fost reținut de autoritațile din Grecia, in noaptea de duminica spre luni, in timp ce se afla pe insula Mykonos, deși nu ar fi trebuit sa paraseasca Italia. Iubita lui Dragoș Savulescu a postat, pe rețelele de socializare, imagini in care afaceristul…