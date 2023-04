Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general al roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a criticat dur arbitrajul centralului Horațiu Feșnic, care a avut doua decizii decisive in prima parte a jocului la intrarile dure ale lui Grigore și Onea.

- CS Rapid a trecut cu emoții de SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 36-33. Daciana Hosu, portarul formației din Ramnicu Valcea, a ținut sa asigure ca Jovana Kovacevic se simte mai bine dupa ce s-a prabușit pe parchet. Antrenorul formației din Giulești, Kim Rasmussen (50 de ani), nu a trecut cu vederea greșelile…

- Echipa nationala de gimnastica feminina a Romaniei a participat la un concurs premergator Campionatelor Europene care vor avea loc in Turcia, in Antalya, in perioada 11-16 aprilie. Concursul s-a desfasurat in Palma de Mallorca, iar Romania, in frunte cu constanteanca Sabrina Voinea, a facut o figura…

- Dupa ce Ema Karter a anunțat in cadrul unei emisiuni online ca a suferit mult in timpul relației cu lupatatorul MMA Yamato Zaharia, asta pentru ca tanarul o inșela des, acum Yamato reacționeaza și spune și partea lui de adevarat. El recunoaște ca a calcat stramb in relație, dar se bucura ca deși el…

- Dani Coman a oferit prima reacție dupa Rapid – Hermannstadt 0-1, din etapa a 29-a din Liga 1. Președintele sibienilor, fost jucator in Giulești, a recunoscut ca l-au incercat și sentimente de regret dupa victorie. Coman e convins ca Rapidul poate deveni forța principala fotbalului romanesc. „O victorie…

- Lionel Messi și Neymar au fost aspru criticați in L’Equipe, dupa ce PSG a pierdut, pe propriul teren, meciul cu Bayern Munchen din prima manșa a optimilor de finala Champions League. De la ei se aștepta cel mai mult și „tunurile” jurnaliștilor au fost indreptate asupra lor. Ciprian Tatarușanu a avut…

- Rapid - FCU Craiova este unul dintre cele mai tari meciuri ale etapei. Oltenii s-au impus cu 1-0 in tur, partida marcata de scandalul in centrul caruia a fost capitanul giuleștenilor, Cristi Sapunaru. Emisiunea incepe la 19:30 cu prefațarea duelului din Giulești. GSP Live revine la pauza și la final…

- Echipa din Banie e neinvinsa in Superliga din 13 noiembrie 2022, de atunci avand in sase meciuri trei victorii si trei egaluri, golaveraj 10 2. Etapa a 25 a a Superligii de fotbal incepe vineri, 10 februarie, si se deruleaza pe parcursul a patru zile, incheindu se in seara zilei de luni, 13 februarie.…