- Recent promovata in Liga 1, FCU Craiova a inceput sa-si intareasca lotul pentru bataliile adevarate care vor urma. Astfel, conducatorii gruparii din Banie si-au asigurat serviciile fotbalistului argentinian Juan Francisco Bauza . Acesta este un mijlocas / atacant lateral dreapta, are 25 de ani impliniți…

- Formatia FC Rapid a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING SURSE Incepe PELERINAJUL in JUSTIȚIE pentru fostul ministru Bodog Golurile…

- FCU Craiova a remizat, scor 1-1, la Calarasi, cu Dunarea, iar la finalul intalnirii Eugen Trica a facut o criza de nervi. Tehnicianul liderului a acuzat maniera de arbitraj a centralului Horia Gabriel Mladinovici si a asistentilor Vlad Barleanu si Mihaița Necula. „Sunt mulțumit de joc, nu si de rezultat.…

- FC U Craiova - Rapid se joaca azi, de la 21:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 4-a din playoff-ul Ligii a 2-a. Cele doua formații ocupa primele doua poziții din clasament și se afla la egalitate de puncte (42) inaintea meciului direct. „Jucam impotriva celei mai in forma echipe din Europa”,…

- FC Rapid a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), pe ASU Poli Timisoara, in ultimul meci al etapei a III-a a play-off-ului Ligii a II-a, potrivit news.ro. A marcat: Alin Ignea '30 / Adrian Balan '87 (p), Antonio Sefer '90+1. FC Rapid conduce in clasament, cu 42 de puncte,…

- Formatia Dunarea Calarasi a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa ASU Politehnica Timisoara, in prima etapa a play-off-ului pentru promovarea in Liga 1, potrivit news.ro. In minutul 89, de la gazde a fost eliminat Vakentin Alexandru. In aceeasi etapa. FC Mioveni…

- Cristi Pustai (53 de ani), antrenorul Dunarii Calarași, a atins toate subiectele fierbinți, imediat dupa victoria cu Viitorul Pandurii, scor 2-1. In play-off-ul din Liga 2 s-au calificat: FC U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid, Csikszereda și ASU Poli Timișoara. Tragerea la sorți pentru…

- Craiova, Calarași, Mioveni, Rapid, Csikszereda și ASU Poli sunt echipele care s-au calificat in play-off-ul Ligii a 2-a din sezonul 2020/21. S-a incheiat cea mai electrizanta etapa din Liga a 2-a. 11 echipe s-au infruntat in ultima runda a sezonului regulat pentru cele 6 bilete care au asigurat calificarea…