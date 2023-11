Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea, in varsta de 50 de ani, a dezvaluit ca nu a fost refuzat de nicio femeie și ca a fost intotdeauna cu cine și-a dorit. Valentina Pelinel a fost cea care a pus capat vieții amoroase tumultuoase a fostului acționat de la Dinamo. Relațiile amoroase ale lui Cristi Borcea au ținut de multe…

- Cristi Borcea iși aduce aminte și in prezent de doua momente in care a simțit ca a pierdut tot, dupa ce a investit sume importante in lucruri la mare cautare in perioada respectiva. Afaceristul mai spune ca, dupa astfel de episoade, a incercat sa fie mai atent și ca toata averea este pe numele mamei.

- Fostul acționar al lui Dinamo, Cristi Borcea, a dus un trai aproape boieresc in perioada cand a fost in pușcarie, daca este sa dam crezare spuselor sale. ”M-am adaptat. Te adaptezi, n-ai ce sa faci. Veneau aia la Jilava, stateam patru, atația eram intr-o camera, venea televiziunea sa vada camera lui…

- Cristi Borcea a luat o decizie extrem de importanta in privința copiilor. Fostul patron de la Dinamo a precizat ce va face in cazul in care copiii sai vor avea contact cu drogurile, substanțele interzise ce au devenit la mare cautare in randul tinerilor, in ultima perioada. Iata dezvaluirile facute…

- APIA: S-a incheiat perioada de depunere a cererilor de acordare a sprijinului de urgența pentru anumite sectoare Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani informeaza ca la data de 26.10.2023 s-a incheiat perioada de depunere a cererilor de acordare a sprijinului…

- In conferința de presa in care a fost prezentat la CS Dinamo, Ionuț Lupescu a vorbit și despre o posibila colaborare cu Cristi Borcea. „Kaiserul” ii ridica mingea la fileu fostului finanțator din „Groapa”, pe care-l așteapta sa susțina Centrul de Copii și Juniori al clubului din Liga 3, pe care Lupescu…

- In Ședința Guvernului din 16 octombrie 2023 a fost aprobata Ordonanța de Urgența privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile alocate Romaniei din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare…

- Elena Merișoreanu a fost prezenta recent la un eveniment monden din Capitala, insoțita de Ștefania Zaharia, trainer specialist in dermopigmentarea buzelor și sprancenelor. Elena Merișoreanu a apelat la ajutorul Ștefaniei pentru a avea sprancenele perfecte. Astfel, și-a pus increderea in tehnicile ei…