Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea ramane dupa gratii. Magistratii i-au respins cererea in care fostul actionat de la Dinamo cerea eliberarea pe motiv ca cei sapte copii au nevoie de tata. In cererea de motivare a magistratilor se arata ca Borcea locuieste in acte cu mama sa, nu cu vreunul dintre minori. Mai mult, oamenii…

- Deși a incercat sa sensibilizeze instanța susținand ca cei 7 copii pe care ii are din mai multe casnicii au nevoie de el, cristi Borcea a fost refuzat de jduecatori, motivandu-se decizia prin faptul ca afaceristul ar fi locuit de fapt in alta parte, departe de copii. (Promotiile zilei la monitoare)…

- Cel putin 13 copii au ramas orfani in urma accidentului din Ungaria, la unsprezece dintre ei murindu-le amandoi parintii. Au inceput anchete sociale in judetul Mures pentru a stabili persoanele in grija carora sa ramana minorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi copii care mergeau pe marginea drumului spre scoala sunt in stare grava, dupa ce au fost raniti, marti dimineata, de o masina care a derapat si s-a rasturnat pe DN 1A, in Maneciu, judetul Prahova. Unul dintre copii este in coma, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Instanta a decis ca Ioan Becali poate fi eliberat conditionat.Decizia este definitiva si vine la numai doua luni dupa ce fostul impresar a fost condamnat la inchisoare cu executare, in cazul mitei din Dosarul Transferurilor, potrivit evz.ro.In dosarul Mita pentru judecatoare, Victor Becali a primit…

- Cristi Borcea ar putea fi eliberat condiționat. Magistratii Judecatoriei Sectorului 4 judeca, miercuri, cererea de eliberare conditionata a fostului actionar al clubului Dinamo, care executa o pedeapsa de sase ani si patru luni inchisoare in dosarul “Transferurilor de jucatori”. Decizia instantei nu…