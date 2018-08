Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Catalin Cristache i-a cerut, miercuri, demisia lui Victor Ciorbea ca urmare a „lipsei de actiune dupa evenimentele de la mitingul Diasporei”, afirmand ca atitudinea pasiva a Avocatului Poporului este ”tangenta cu definitia comiterii infractiunii de abuz in serviciu”.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, la Antena 3, ca in timpul protestelor din Piata Victoriei, pe care le-a catalogat "o tentativa esuata de lovitura de stat", se afla la mare, le Neptun. De pe litoral, liderul PSD a sunat-o pe Viorica Dancila, aflata in concediu, care urmarea protestul pe tableta,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate naționala, primele imagini cu Alin Mastan, “greul” care conduce Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București. (Super oferte la accesorii gaming) Boss-ul in carja, care a coordonat din umbra jandarmii la mitingul Diapsorei,…

- Platforma Romania 100, impreuna cu alte 16 organizații civice, a depus luni dimineața la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, un denunț prin care se solicita inceperea urmaririi penale pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu impotriva Prefectului Capitalei Speranța Clișeru…

- Procurorii de la Parchetul Militar extind cercetarile in dosarul deschis in urma violentelor de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, urmand a fi vizate nu doar infractiuni de purtare abuziva, abuz in serviciu ci si pentru infractiunea de neglijenta in serviciu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reactionat in urma protestului Diasporei de vineri seara declarand printr un comunicat de presa ca presedintele este sponsorul violentei.Redam mai jos mesajul transmis de lideul PSD."Evenimentele violente din Piata Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi incadrate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca a incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la mitingul de pe 10 august al Diasporei si ca spera ca evenimentul sa fie unul de amploare, precizand ca el nu a luat inca decizia daca va participa sau nu.

- Presedintele executiv si co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg nu are dreptate atunci cand afirma ca postarile care contin negari ale Holocaustului nu ar trebui eliminate de pe platforma social media, potrivit Centrului Simon Wiesenthal, relateaza dpa. "Cei care neaga Holocaustul sunt…