Prețul unui Bitcoin a scazut cu peste 7% in ultimele 24 de ore și se tranzacționa la 38.5774 dolari, potrivit datelor CoinDesk. Ether, a doua cea mai mare criptomoneda in funcție de capitalizarea de piața, a scazut cu 8% in ultimele 24 de ore. Ether se tranzacționa la 2.860 dolari, dupa ce a scazut pana la 2.809,51 dolari in ultimele 24 de ore, potrivit CoinDesk. Scaderile inregistrate de criptomonede urmeaza pierderilor de pe Wall Street de joi. Nasdaq a scazut cu aproape 5% in aceasta saptamana, iar S&P 500 se afla la a treia saptamana consecutiva de pierderi, relateaza CNBC. In condițiile in…