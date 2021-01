Stiri pe aceeasi tema

- Economia zonei euro ar urma sa isi revina in acest an, cu conditia ca restrictiile destinate combaterii pandemiei de coronavirus sa fie ridicate pana la finele lunii martie, iar vaccinurile sa fie distribuite, a declarat miercuri presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Agerpres.…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a facut apel miercuri la o reglementare globala a Bitcoin, spunand ca in unele cazuri moneda digitala a fost folosita in activitati de spalare de bani iar orice deficiente trebuie rezolvate, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Saptamana…

- Adoptarea euro de catre Bulgaria si Croatia, in viitorul apropiat, ar putea crea, in pofida beneficiilor, unele vulnerabilitati pentru cele doua tari din punctul de vedere al politicii economice, se arata in ultimul raport economic al Bancii Centrale Europene, preluat de Seenews. Citește și: 'Pilda…

- Una dintre țarile cu cel mai redus grad de utilizare a numeralului, analizeaza fezabilitatea tranziției la o moneda digitala. Ministrul pentru Piețe Financiare din Suedia, Per Bolund, spune ca vineri a fost lansat un proces de evaluare și este așteptat sa se incheie in luna noiembrie a anului 2022.…

- Pentru al zecelea an consecutiv, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, este cea mai puternica femeie din lume, conform celor de la Forbes. Femeile de pe cea de-a 17-a lista anuala provin din 30 de țari și fac parte din patru generații. Printre acestea sunt 10 șefi de stat, 38 de CEO și cinci vedete.…

- Exista o preocupare majora privind moneda digitala emisa de bancile centrale atat la nivelul Comisiei Europene cat si la Banca Centrala Europeana, a declarat, miercuri, Ruxandra Avram, director in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, mentionand ca este o discutie incipienta, potrivit Agerpres."Ati…

