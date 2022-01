Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Cazacu, consultant in cadrul XTB, explica și ca sunt șanse ca Bitcoin sa scada in continuare sub pragul de 42.000 de dolari pana la sfarșit de 2021. Criptomonedele trec, in prezent, printr-o perioada de ajustari. Dupa un varf de aproape 3 trilioane de dolari atins pe 10 noiembrie,…

- Bitcoin a scazut sambata cu 12,14%. A ajuns la la 47.176,09 dolari și a pierdut 6.567,6 dolari de la inchiderea anterioara, scrie Reuters. Bitcoin, cea mai mare și mai cunoscuta criptomoneda din lume, a scazut cu 31,6% fața de maximul atins pe 10 noiembrie, adica 69.000 de dolari. Ether, moneda rețelei…

- In Statele Unite, indicii au atins niveluri record, sustinuti de sectorul energiei, dar s-au retras apoi, fiind tranzactionati aproape in stagnare. In Europa, indicele pan-european STOXX 600 a inchis in urcare cu 0,7%, la un nivel record, influentat de evolutiile post-electorale din Japonia si de stabilizarea…

- Participanții la piața speculeaza ca petrolul ar putea atinge 100 de dolari pe baril in timpul iernii (OIL și OIL.WTI) și ca prețurile gazelor naturale - in prezent, in jur de 5 dolari pe MMBTU - vor atinge...

- Criptomonedele pot provoca o criza financiara globala de amploarea celei din 2008, daca nu vor fi introduse reglementari dure, a declarat viceguvernatorul Bancii Angliei responsabil cu stabilitatea financiara, Jon Cunliffe, transmite Reuters.Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei…

- Prețul bitcoin, cea mai mare criptomoneda dupa valoarea de piața, a depașit luni dimineața 57.000 de dolari, continuand creșterea inceputa acum doua saptamani. A crescut cu peste 30% in octombrie, tranzacționandu-se in prezent la aproximativ 57.442 USD. Creșterea se datoreaza probabil catorva…

- Criptoactivele au inregistrat o revenire semnificativa saptamana trecuta, iar Bitcoin s-a apropiat din nou de maximele sale istorice. Cel mai mare criptoactiv din lume, Bitcoin, a crescut pe parcursul saptamanii. Dupa ce a inceput sa se tranzacționeze sub 48.000 de dolari, a crescut joi la…

- Bitcoin a atins 55.000 de dolari pentru prima data de la mijlocul lunii mai, deoarece boom-ul prețului „Uptober” continua. Cea mai mare criptomoneda de pe piața a atins miercuri dimineața la 55.530 dolari la indicele de preț CoinGecko inainte de a reveni la prețul actual de puțin sub 54.000 dolari.…